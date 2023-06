i Autor: PRIME MMA PRIME MMA 5 KARTA WALK. PRIME 5 KOLEJNOŚĆ WALK kto walczy na gali PRIME MMA 5? Lista walk Prime Show MMA 5

Freak-fightowe show

Grzegorz Kuś 18:05

PRIME MMA 5 KARTA WALK. PRIME 5 KOLEJNOŚĆ WALK kto walczy na gali PRIME MMA 5? Lista walk Prime Show MMA 5. Na to wydarzenie fani freak-fightów czekają od kilku miesięcy. Federacja Prime Show MMA wraca z piątą galą, która odbędzie się już w sobotę (1 lipca) we wrocławskiej hali Orbita. W walce wieczoru zmierzą się "Don Kasjo" i zawodowiec Dominik Zadora, ale wcześniej do klatki wejdą m.in. Paweł Jóźwiak i Jacek Murański. Poniżej poznasz pełną kartę walk PRIME 5. PRIME MMA 5 KOLEJNOŚĆ WALK PRIME 5 KARTA WALK kto walczy na gali PRIME MMA 5 dzisiaj 01.07