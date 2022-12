Pudzianowski - Khalidov TV GDZIE OGLĄDAĆ? Walka Pudzianowski - Khalidov TRANSMISJA NA ŻYWO KSW 77 Pudzian - Mamed STREAM LIVE ONLINE dzisiaj 17.12

Pudzianowski - Khalidov TV GDZIE OGLĄDAĆ? KSW 77: Pudzian - Mamed TRANSMISJA NA ŻYWO

Od kiedy tylko ogłoszono walkę Pudzianowskiego z Khalidovem stało się jasne, że będzie to hit nad hitami. Śmiało można określić to zestawienie największą walką w historii KSW. "Pudzian" debiutował w mieszanych sztukach walki 13 lat temu jako były strongman, a starcie z legendą tej dyscypliny w Polsce mówi wiele o jego rozwoju. Wielu kibiców MMA skreśliło go już w poprzednim pojedynku z Michałem Materlą, ale zwycięstwo po brutalnym nokaucie udowodniło tylko, że 45-latek jest już zawodowcem. To Khalidov wyzwał go do walki, by sprawdzić się w klatce. Dwie legendy staną naprzeciwko siebie już dziś w Arenie Gliwice, a fani nie mogą doczekać się wielkich grzmotów.

Tak kolosalny pojedynek zasługuje oczywiście na main event. W związku z tym fani muszą uzbroić się w cierpliwość, gdyż wcześniej na XTB KSW 77 odbędzie się dziesięć innych walk. W nich również nie będzie brakowało emocji, bowiem włodarze przygotowali m.in. dwie walki mistrzowskie - w dywizji półciężkiej i koguciej. Emocje mają narastać już od pierwszego starcia, a zenitu sięgną oczywiście na sam koniec. Walka Pudzianowski - Khalidov nie odbędzie się przed godziną 23:00.

Walka Mariusz Pudzianowski - Mamed Khalidov odbędzie się na gali XTB KSW 77. Początek tego wydarzenia w sobotę, 17 grudnia, o 18:45. Bohaterowie main eventu nie wyjdą do klatki przed 23:00. Starcie Pudzianowski - Khalidov można oglądać jedynie w usłudze streamingowej Viaplay.pl, podobnie jak całą galę. To właśnie tam dostępny jest STREAM LIVE ONLINE z KSW 77. Żadna stacja TV nie przeprowadzi transmisji z KSW 77. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi za to portal sport.se.pl!

