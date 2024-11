Gdzie oglądać walkę Syguła - Mullins w UFC 9.11.2024?

Klaudia Syguła do zawodowego MMA weszła z przytupem w 2021 roku. Co prawda na gali Armia Fight Night 9 przegrała z Karoliną Sobek (którą dwa lata wcześniej pokonała na gołe pięści na gali Wotore 2), to później w tym samym jeszcze roku odniosła na AFN trzy walki z rzędu. Później walczyła nieco rzadziej ponieważ w 2022 stoczyła tylko dwie walki – na AFN 14 i FEN 43, obie zwycięskie – a w 2023 roku walczyła tylko raz, na MMA GP pokonując Julię Kucenko. Nieco niespodziewanie w 2024 roku Klaudia Syguła jedyną walkę stoczyła na gali... FAME 21, jednak była to dość sportowa walka, ponieważ Syguła mierzyła się tam z utytułowaną polską pięściarką Ewą Piątkowską na zasadach boksu/kickboxingu/MMA. Do rundy w MMA nawet nie doszło, ponieważ Syguła wygrała przez TKO w 2. rundzie.

Teraz jednak Klaudia Syguła dostała szansę przeskoczyć o kilka poziomów wzwyż. 26-latka lada moment stanie do swojej pierwszej walki w UFC, czyli największej i najbardziej prestiżowej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie. Od jej przebiegu zależeć może to, jak dalej potoczy się kariera Polki. Jej rywalką będzie o 7 lat starsza Angielka Melissa Mullins, która jednak nie ma wcale większego doświadczenia w zawodowym MMA. Tak samo jak Syguła stoczyła 7 walk, z czego 6 wygrała a 1 przegrała. Mullins ma jednak większe doświadczenie w UFC, gdzie stoczyła już dwie walki – w 2023 roku pokonała Irinę Aleksiejewą, a w tym roku przegrała z Norą Cornolle.

Syguła - Mullins transmisja tv na żywo z walki na UFC Fighy Night 247

Walka Klaudia Syguła – Melissa Mullins na UFC Figh Night 247 odbędzie się w sobotę, 9 listopada. Walka ta... otworzy całą galę i powinna rozpocząć się około 22:00 czasu polskiego. Transmisja TV z walki Syguła – Mullins dostępna będzie na kanale Polsat Sport 1 i 2. Stream online dostępny będzie w płatnej usłudze Polsat Box GO.