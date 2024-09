Szczery do bólu Marcin Najman wyczuwa zagrożenie! Cesarz wspomniał o walce z Mariuszem Pudzianowskim, jasny przekaz

Marcin Najman to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników freak fightowych w Polsce. W przeszłości "Cesarz" występował na galach bokserskich, jednak z biegiem lat zdecydował się na inną drogę. Przez robienie wielkiego show na wydarzeniach różnych federacji freak fightowych zdobył wielu fanów. W mediach społecznościowych wykorzystują swoją popularność i dzieli się ze swoją publiką wieloma przemyśleniami na tematy sportowe, polityczne i nie tylko. Ostatni pojedynek Najmana odbył się 3 marca 2024 roku, wówczas "Cesarz" zmierzył się z Jackiem Murańskim na specjalnie dobranych zasadach. "El Testosteron" musiał uznać wyższość rywala, a starcie zakończyło się w pierwszej rundzie. Najman mimo to, nie przestawał wypowiadać się na tematy związane z freak fightami, a w ostatnim nagraniu stwierdził, że jego walka z Mariuszem Pudzianowskim jest bardzo mocno zagrożona.

Marcin Najman nie mógł przejść obok tego obojętnie. Walka Najman - Pudzianowski zagrożona?

Zbliża się wielkimi krokami gala Clout MMA 6, która odbędzie się w Krakowie. Nie są znani jeszcze wszyscy bohaterowie tego wydarzenia, jednak Najman wypowiedział się na temat tej imprezy i w jego ocenie walka z Mariuszem Pudzianowskim, jako największy freak fight w Polsce może być mocno zagrożona. - Jeżeli się potwierdzą dzisiejsze medialne zapowiedzi, że Main Event gali Clout MMA 6, 5 października w Tarnowie to walka Krzysztof Rutkowski - Zbigniew Stonoga to miano największego historycznego freak fightu, czyli Najman vs Pudzianowski zostanie wedle mojej oceny zagrożona. Popularnością walka Rutkowski vs Stonoga może przebić popularnością nawet Najman vs Pudzian. Moi drodzy serdecznie was zapraszam na galę Clout MMA 6, 5 października w Tarnowie, jako Cesarz polskich freak fightów. Będzie się tam naprawdę wiele działo - przekazał Najman.