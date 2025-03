Tak Denis Załęcki ocenił Mariusza Pudzianowskiego. Przekonuje, co u niego kuleje. Zaprasza go do walki

Tajemniczy wpis Mameda Khalidova ucieszy fanów! To nie koniec? Wszyscy na to czekali

Mariusz Pudzianowski to niekwestionowana legenda polskiego MMA. Słynny „Pudzian” przez lata był mistrzem świata strongmanów, a od 2009 roku próbuje swoich sił w mieszanych sztukach walki. Po stoczeniu dwudziestu siedmiu pojedynków szykuje się do kolejnego starcia. Wszystko wskazuje na to, że jednak w organizacji KSW! Mimo to, nie brakuje freak-fighterów, którzy chętnie zaczepiają „Pudziana”.

W tym gronie jest m.in. Denis „Bad Boy” Załęcki. Choć przez ostatnie trzy lata przegrywał głównie swoje walki, to ostatnio pokonał byłego zawodnika UFC Piotra „Niebieskiego Samuraja” Hallmanna.

W rozmowie z portalem FanSportu.pl, Denis Załęcki przyznał, że stójka Pudzianowskiego jest „kulawa”, a on sam byłby w stanie pokonać legendę w takiej formule.

- Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy bym wygrał z Pudzianem, a mówiliśmy o stójce. Wydaje mi się, że tak. Nie byłoby większego problemu. Stójkę ma kulawą. Tak tylko się wypowiedziałem, a on, że jak ratlerek tylko szczekam. Dawaj, możemy wyjść do walki. Sportowa walka z fajnymi pstryczkami, chyba, że by mnie wku*wił, to by mi się odkleiło – powiedział Denis Załęcki.

Bilans walk Mariusza Pudzianowskiego

Mariusz Pudzianowski stoczył 27 zawodowych pojedynków. Wygrywał aż siedemnastokrotnie – pokonał m.in. Michała Materlę, Łukasza Jurkowskiego, Erko Juna, Jaya Silvę czy Rollesa Gracie. Przegrał siedem pojedynków z ikonami sportu, m.in. Szymonem Kołeckim, Mamedem Khalidovem, Marcinem Różalskim czy Timem Sylvią.

