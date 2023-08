To dlatego Włodarczyk wycofał się z FAME MMA? Mocne słowa Tańculi, zdradził powód

Arkadiusz Tańcula postanowił zabrać głos w sprawie swojej niedoszłej walki! Wczoraj, tj. 1 sierpnia 2023 jasnym stało się, że do wielkiego hitu gali FAME MMA 19, a więc walki Tańcula - Włodarczyk nie dojdzie. Sam Tańcula za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych powiedział, co mogło stać za tym, że pięściarz wycofał się z pojedynku.

To dlatego Włodarczyk nie zawalczy na FAME MMA 19? Tańcula przedstawia powód

Jak stwierdził Tańcula, powodem dla którego Włodarczyk mógł się wycofać jest niepewność jego umiejętności walki w MMA.

- Kochani, moja skrzynka jest zawalona. Dostaję od rana informacje, czy to od przypadkowych ludzi, czy od ludzi związanych ze sportami walki, że Krzysiek "Diablo" próbuje się wymiksować z walki ze mną (...) Ja słyszałem pocztą pantoflową, że był na kilku treningach MMA. Nie poszło mu za dobrze. Chłopaki, którzy rok trenowali zapasy, bez problemu go obalali, robili z nim co chcieli. On po prostu chyba teraz będzie próbował się z tej walki wymiksować. Mam nadzieję, że tak nie jest. Mam nadzieję, że jest prawdziwym wojownikiem, nie odpuści i spotkamy się 2 września w oktagonie na Tauron Arenie w Krakowie -powiedział Tańcula.