Toni Chaplin vs Gawronek na gali CLOUT MMA 2! Najmłodsi freak-fighterzy w historii

Gala CLOUT MMA 2 zbliża się wielkimi krokami! W płockiej ORLEN ARENIE dojdzie do starcia najmłodszych freak-fighterów w historii. Toni Chaplin zmierzy się 28 października z Marcelem „Gawronkiem” Gawrońskim. Bilety na CLOUT MMA 2 w sprzedaży na platformie GoingApp.pl.

Walka najmłodszych freak-fighterów w historii na CLOUT MMA 2

Na CLOUT MMA 2 kolejny raz napiszemy nową historię freak-fightów. Przed nami walka najmłodszych zawodników w historii. Brat współwłaścicielki i ambasadorki CLOUT MMA Lexy, Toni Chaplin wejdzie do klatki z popularnym TikTokerem Marcelem „Gawronkiem” Gawrońskim. Czas na walkę młodego pokolenia!

Gawronek pojawił się już raz w klatce CLOUT MMA na pierwszej gali, by zrobić sobie wspólne zdjęcie z Lexy. Jego internetowe zasięgi są coraz większe. To samo możemy powiedzieć o jego umiejętnościach w sportach walki. Toni także nie oszczędza się na treningach, co gwarantuje duże emocje, które zawsze są dostarczane przez starcia dwóch debiutantów!

Walka odbędzie się na zasadach semi-pro MMA (m.in. bez łokci, skrętówek czy kolan na głowę) – 3 rundy po 3 minuty. Pojedynek Toniego z Gawronkiem może skraść show podczas CLOUT MMA 2. Nie możecie tego przegapić!

Karta walk CLOUT MMA 2: Daniel Omielańczuk – Denis „Bad Boy” Załęcki – boks w małych rękawicach Marcin „El Testosteron” Najman – Piotr „Lizak” Lizakowski – MMA Bob „The Beast” Sapp – Piotr „Bestia” Piechowiak – MMA Toni Chaplin – Marcel „Gawronek” Gawroński – MMA (zasady semi-pro) Rafał „Boro” Borkowski – 10 rywali – prolog Akademii CLOUT CHASER

CLOUT MMA 2: Trwa sprzedaż biletów na galę! Sprzedaż biletów na galę CLOUT MMA 2 trwa na platformie GoingApp.pl. Ceny biletów na galę w ORLEN ARENIE w Płocku ruszają już od 49 złotych.