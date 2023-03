ogromna przemiana

Wbiło nas w fotel po zobaczeniu, co zrobił ze sobą Kacper Błoński! Niewiarygodna przemiana gwiazdora FAME MMA

Waldemar Kowalski 10:40

Od czasu pierwszej walki Kacpra Błońskiego w federacji FAME MMA minęły już ponad 2 lata. Influencer bez dwóch zdań zalicza się do tych zawodników freak-fightowej federacji, którzy na poważnie podchodzą do treningów oraz kolejnych walk, co doskonale widać po jego formie i sylwetce. Błoński spędza na siłowni i treningach ogromną ilość czasu, co oczywiście przynosi efekty. Po zobaczeniu, jak wielką przemianę przeszedł gwiazdor FAME MMA, nie kryliśmy zdziwienia.