Wielki Bu przerwał milczenie. FAME MMA mocno go kusiło! To mogła być krwawa jatka

Wielki Bu kontra Don Diego na FAME MMA?

Patryk "Wielki Bu" Masiak z przytupem wszedł do freak-fightów. Jak na razie nie przegrał jeszcze żadnego ze swoich pojedynków. Co więcej, podczas ostatniego PRIME MMA stoczył walkę 2 na 1 i również sobie poradził. Błyskawicznie znokautował dwóch ochroniarzy, czym zyskał jeszcze większą popularność i sympatię kibiców. Wielki Bu nie odpoczywa i już 9 marca wyjdzie do kolejnego pojedynku. Podczas Clout MMA 4 zmierzy się z Dawidem Załęckim, co będzie kontynuacją konfliktu z rodziną Załęckich. Pod koniec 2023 roku Wielki Bu pokonał bowiem "Bad Boy'a". Niewykluczone jednak, że Masiak niebawem sprawdzi się w nowej federacji.

FAME MMA kusi Wielkiego Bu?

W rozmowie z "Szalonym Reporterem" Wielki Bu wyjawił, że już przed ostatnią galą FAME MMA 20 trwały negocjacje dotyczące ewentualnej walki z Don Diego. - Miałem walczyć z „Don Diego”. Praktycznie od powrotu z Sylwestra negocjowaliśmy walkę na FAME 20. Nie wiem, kiedy ta walka Pasternaka z „Diego” wykruszyła. Wtedy ja dostałem propozycję, ale odbiłem piłeczkę do szefostwa Clout - przyznał Masiak podczas rozmowy, która nagrywana była w dzień gali FAM MMA 20.

- No i jakby marketingowo się to nie spinało, bo mam zaplanowaną walkę z „Crazym”. Gdyby nie było konfliktu terminów, to myślę, że dzisiaj byłbym w szatni - dodał zawodnik. Niewykluczone więc, że pomysł na takie starcie został jedynie odsunięty w czasie. Don Diego wciąż czeka na pierwszą walkę w FAME MMA, a jego ewentualne starcie z Masiakiem byłoby sporym hitem.