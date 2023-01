Wielkie poświęcenie ochroniarza FAME MMA. Tak ochronił BOXDEL-a, wiele osób tego nie zauważyło

Absolutnym hitem i największym zaskoczeniem konferencji przed FAME MMA 17 było ogłoszenie walki, o której wszyscy mówili, ale chyba nikt do końca nie wierzył, że naprawdę może do niej dojść. Jeden z właścicieli federacji FAME, Michał “Boxdel” Baron zmierzy się z prezesem federacji FEN, Pawłem Jóźwiakiem. Pomiędzy zawodnikami istnieje realny konflikt, między innymi dlatego zdecydowali się na walkę w klatce rzymskiej w formule MMA. W Krakowie dojdzie do arcyciekawego pojedynku na pięści.

FAME MMA 17: Wielkie poświęcenie ochroniarza. Tak ochronił BOXDEL-a

Do ostrej wymiany zdań doszło w trakcie trwania panelu z udziałem Michała "BOXDEL-a" Barona i Pawła Jóźwiaka, czyli prezesa organizacji Fight Exclusive Night. W pewnym momencie Paweł Jóźwiak miał chwycić za jedną z rzeczy. Momentalnie na stół wskoczył ochroniarz, który był gotowy odbić lecący przedmiot.

- Doceńmy poświęcenie ochroniarza, który wskoczył na stół, żeby Boxdel niczym nie dostał - napisał na Twitterze użytkownik "Sebinho93x", który zauważył całą sytuację.

Doceńmy poświęcenie ochroniarza, którzy wskoczył na stół, żeby Boxdel niczym nie dostał 👏 #famemma17 pic.twitter.com/WxxbyrHuc3— Sebastian (@Sebinho93x) January 4, 2023

Gala FAME 17 odbędzie się 3 lutego na Tauron Arenie w Krakowie. Ruszyła sprzedaż biletów, które można nabyć na platformie e-bilet.pl.