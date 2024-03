Zalewski pobił Zielińskiego! Fenomenalny nokaut na XTB KSW 92. Złożył się jak transformer

Na całe szczęście nie chodzi o reprezentantów Polski, choć kiedyś piłkarska Polska żyła nieprzyjemną wymianą zdań między Nikolą Zalewskim i Piotrem Zielińskim podczas meczu Serie A Napoli - Roma. Tam jednak była to koleżeńska i podsycona mocno szyderczością wymiana zdań, a w klatce KSW prawdziwa jatka.

Szast, prast! Kilkadziesiąt sekund i po wszystkim. Pojedynek Zalewski kontra Zieliński zaczął się od niskich kopnięć i prostych ciosów. I nagle Wiktor Zalewski ruszył do przodu i mocno kolanem trafił Zielińskiego. Ten złożył się jak harmonijka, rozleciał jak domek z kart. To był piorunujący nokaut i pewnie mocny kandydat do osobnego wyróżnienia przez szefów KSW. Zalewski zdążył jeszcze dołożyć dwa ciosy w parterze. Walka trwała 32 sekundy.

Dla Wiktora Zalewskiego (7-0-0 MMA) była to siódma zawodowa walka w MMA i trzecia pod szyldem KSW. 24-latek pokonał takich zawodników jak Robert Maciejowski czy Kacper Koziorzębski.

Adrian Zieliński (24-13-0 MMA) zadebiutował w klatce KSW. 37-letni zawodnik przez ostatnie lata walczył w takich organizacjach jak FEN, Babilon MMA i ACB.