Zamach na Donalda Trumpa. Jest reakcja szefa UFC! Mocna deklaracja Dany White'a

To, co Conor McGregor napisał po zamachu na Donalda Trumpa rozniosło się po sieci. Słowa legendy wywołały lawinę

Zamach na Donalda Trumpa to najgłośniejszy temat na świecie. Szokujące obrazki obiegły cały glob w nocy z soboty na niedzielę (13 na 14 lipca 2024 roku). Mężczyzna, który strzelał do byłego prezydenta i kandydata na to stanowisko został zabity przez służby znajdujące się na miejscu. Analiza incydentu i wpływu na wyniki zbliżających się wyborów rozgrzała cały internet. Głos zabierało wiele osób, a swój wpis opublikował także szef UFC Dana White.

Zamach na życie Donalda Trumpa. Córka i żona polityka zabrały głos, piękne słowa [RELACJA NA ŻYWO]

Zamach na Donalda Trumpa. Mocny komentarz szefa UFC

Włodarzy największej federacji MMA na świecie to dobry kolega Donalda Trumpa. Były prezydent często pojawiał się na najbardziej prestiżowych galach UFC w Stanach Zjednoczonych. Emocjonalna reakcja White'a nie powinna więc nikogo dziwić.

- Jestem w samolocie, lecąc do Włoch, a mój telefon eksploduje od wiadomości o postrzeleniu Donalda Trumpa. Jestem w szoku, jest mi niedobrze. Wciąż nie wiem, jak poważna jest sytuacja i czy z nim wszystko w porządku. Wysłano mi to zdjęcie i modlę, że się z prezydentem Trumpem jest wszystko w porządku - zaczął swój wpis White.

Szef UFC postanowił też mocno zachwalać potencjalnego kandydata na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych.

- To najtwardszy, najbardziej nieustępliwy amerykański "bad ass" na tej planecie". Mam nadzieję, że ten mały tchórz, który do niego strzelał otrzyma to, na co zasługuje - dodał szef UFC.

Mocna zapowiedź Dany White'a po zamachu na Trumpa

Dana White przyznał również, że już niedługo wesprze Donalda Trumpa w jego walce o kolejną prezydenturę w USA.

- Nie mogę się doczekać, by stanąć z nim na scenie w czwartek i przedstawić go podczas Republikańskiej Narodowej Konwencji, opowiadając światu postać przyjaciela i człowieka, jakim go znam - zakończył wpis.

Post szefa UFC został polubiony 750 tysięcy razy w kilkanaście godzin po publikacji i zamachu na Donalda Trumpa.