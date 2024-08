Zdjęcie Mameda Khalidova u wielu może wywołać olbrzymi lęk! Gwiazdor KSW musiał pokazać, co go spotkało. Widok przyprawia o ciarki

Wszystko wskazuje na to, że kibice sportów walki znów będą mieli niedługo okazję do tego, aby oglądać Mameda Khalidova w klatce KSW. Sam zawodnik niedawno opublikował w mediach społecznościowych specjalny post, w którym zapytał swoich fanów o to, z kim chcieliby zobaczyć go w kolejnym pojedynku. Dopóki jeszcze żadna walka nie została oficjalnie potwierdzona, Khalidov publikuje na swoim koncie na Instagramie krótkie relacje z treningów oraz pokazuje, jak spędza wolny czas. Tym razem postanowił pochwalić się tym, co działo się podczas jego wyjazdu do Szwecji. Jak doskonale wiedzą fani Khalidova, pochodzący z Czeczeni gwiazdor KSW jest ogromnym fanem wędkarstwa i nie mógł odmówić sobie przyjemności z podzielenia się swoją zdobyczą. Takich rzeczy nie widuje się na co dzień, dlatego w sekcji komentarzy od razu zapanowało olbrzymie poruszenie na widok ogromnego szczupaka.

- Scam! Jestem w Szwecji i nie ma takich. Generalnie to u mnie chyba nie ma żadnych - zażartował Łukasz "Juras" Jurkowski zaskoczony zdobyczą Khalidova. - Ja Cię!!!! Szok! Ile ten potwór waży ????! - dopytywał Mateusz Borek na widok ogromnego szczupaka na rękach gwiazdora KSW. Zdjęcie Khalidova szybko zyskało ponad 20 tysięcy polubień, a internauci nie kryli wrażenia widząc, jaką sztukę udało się złapać zawodnikowi.

to nie pierwszy raz, kiedy Mamed Khalidov chwalił się swoją zdobyczą podczas wyjazdu do Szwecji na wędkowanie. Jak widać po rybach, które trafiają w jego ręce, pochodzący z Czeczenii gwiazdor KSW doskonale wie, jak wędkować na duże okazy i budzić zachwyt oraz podziw u kolegów oraz internautów.