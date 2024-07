Niespodziewane nagranie Mameda Khalidova. Do wszystkiego się przyznał. Gigantyczne poruszenie wśród fanów

Ostatni raz, gdy Mamed Khalidov pojawił się w klatce KSW, miał miejsce w lutym 2024 roku. Wówczas olsztynianin zmierzył się w boksie z Tomaszem Adamkiem i przegrał. Przede wszystkim z kontuzją, bo kości w jego dłoni nie wytrzymały. Khalidov przez parę miesięcy musiał odpoczywać od treningów, ale z jego zdrowiem wszystko jest już w porządku i szykuje się do kolejnego starcia. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, że zobaczymy go na jubileuszowej gali KSW 100, która planowana jest na listopad 2024. Na oficjalne potwierdzenie musimy jednak poczekać.

QUIZ: Rozpoznasz gwiazdy polskiego MMA? O komplet nie będzie łatwo! Nie tylko Pudzian i Mamed Pytanie 1 z 15 Zaczynamy od czegoś łatwego. Kim jest ta gwiazda KSW? Marcin Tybura Mariusz Pudzianowski Popek Dalej

Khalidov zadał pytanie kibicom. Gigantyczne poruszenie

Sam zawodnik podgrzewa jednak atmosferę. Między innymi nagraniem, jakie postanowił opublikować na swoim profilu na Instagramie. - U mnie jest sytuacja taka... To nie jest sprawozdanie, bardziej zapytanie do was. Ja mówiłem od razu. Mam pewien pomysł na walkę. Jest to walka w MMA. Ale ostatnio mam potrzebę, żeby zapytać was. Z kim widzielibyście tę walkę? I zobaczymy, czy mój pomysł zgadza się z waszymi - powiedział Khalidov.

- Dlatego proszę was, żebyście mi trochę pomogli i wsparli w tym i "potwierdzili" mój pomysł. Wówczas w stu procentach będę szedł w tym kierunku. Czekam, dajcie znać - zakończył zawodnik. Pod nagraniem pojawiły się setki komentarzy. Wiele z nich wskazywało na Pawła Pawlaka, a więc aktualnego mistrza KSW. Nie zabrakło również propozycji, aby Khalidov stoczył rewanżowy bój z Roberto Soldiciem.