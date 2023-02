Znamy walkę wieczoru XTB KSW 81! Kolosalne starcie o pas, kto zostanie następcą Soldicia?

Już 22 kwietnia organizacja KSW po raz pierwszy w historii zawita do Tomaszowa Mazowieckiego. Podczas gali XTB KSW 81 dojdzie do boju mistrzowskiego o pas wagi półśredniej. W starciu tym zmierzy się dwóch najlepszych zawodników tej kategorii wagowej w KSW – niepokonany Adrian Bartosiński (12-0, 10 KO, 1 Sub), zajmujący w rankingu pozycję pierwszą, zetrze się z Arturem Szczepaniakiem (9-1, 5 KO, 2 Sub), numerem dwa tego zestawienia. Po tym wydarzeniu, 13 maja w Warszawskim Studiu ATM, zostanie zorganizowana gala KSW 82. Bilety na galę KSW 81 już w sprzedaży na eBilet.pl.

Znamy walkę wieczoru XTB KSW 81! Kto zostanie następcą Soldicia?

Adrian Bartosiński, niepokonany numer jeden wagi półśredniej KSW, ma w swoim rekordzie dwanaście wygranych, z których aż dziesięć zdobył przez nokaut. „Bartos” w okrągłej klatce znokautował Lionela Padillę i Michała Michalskiego, a w ostatniej walce, do której doszło na gali KSW 76, rozbił przed czasem Krystiana Kaszubowskiego. Wcześniej Adrian wygrał też przez poddanie z Andrzejem Grzebykiem. Łodzianin ma za sobą również występ w reality show „Tylko Jeden”. Reprezentant Octopus Łódź wygrał w programie dwa starcia, ale kontuzja uniemożliwiła mu pojawienie się w boju finałowym.

Artur Szczepaniak ma za sobą dwa świetne występy w okrągłej klatce. Zadebiutował w KSW w kwietniu zeszłego roku i na gali KSW 69 poddał w pierwszej rundzie Jivko Stoimenova. W drugim boju spotkał się z efektownie walczącym Brianem Hooiem, posłał go na deski wysokim kopnięciem już w pierwszej minucie walki i został nagrodzony bonusem za najlepszy nokaut wieczoru. Wygraną tą Artur wydłużył swoją serię wygranych z rzędu do pięciu. 26-latek mieszkający i trenujący na co dzień w Belgii ma na swoim koncie dziesięć pojedynków, z których dziewięć wygrał. Reprezentant klubu Team Mixfighter Genk siedem razy tryumfował przed czasem, z czego pięciokrotnie przez nokaut, a dwa razy przez poddanie.

