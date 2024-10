Znany polski trener MMA podejrzany o zabójstwo! Został zatrzymany. Trenował Polaków w UFC i największe gwiazdy

co za pamiątka

Trener MMA Andrzej K. zatrzymany przez CBŚP. Jest podejrzany o zabójstwo

Informację o zatrzymaniu Andrzeja K. przez CBŚP przekazała poznańska redakcja "Gazety Wyborczej". To z tego miasta pochodzi słynny trener klubu "Ankos MMA", w którym trenowały największe gwiazdy tej dyscypliny w Polsce. Utytułowany zapaśnik prowadził m.in. Polaków z UFC - Marcina Tyburę i Michała Oleksiejczuka. Pod swoim okiem miał także wielu zawodników z KSW i FEN. Do zatrzymania miało dojść w poniedziałek, 14 października, w poznańskim domu "Kościela". Jak informuje "Wyborcza", w trakcie akcji zatrzymany doznał obrażeń, wskutek których trafił do szpitala.

Funkcjonariusze mieli obezwładnić Andrzeja K. granatami hukowymi. Wskutek ich eksplozji, mężczyzna miał ucierpieć. Cała akcja została przeprowadzona w związku z nakazem zatrzymania wydanym przez małopolski oddział Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy niewyjaśnionej śmierci młodego Ormianina z listopada 2002 roku, do której doszło w słynnym poznańskim klubie "Blue Note".

Andrzej K. ps. "Kościel" trafi do więzienia?

Mimo że sprawa ma blisko 22 lata, zatrzymanemu trenerowi grozi więzienie. Na razie jest on tylko podejrzany, ale mogą mu zostać postawione zarzuty. Tomasz Majewski z "Fightsport" informował we wtorek wieczorem o całej sytuacji i przekazywał, że "sprawa wynikła z pomówienia".

Andrzej K. zanim został znanym trenerem MMA, był utytułowanym zapaśnikiem i bramkarzem w poznańskich dyskotekach. Później związał się z mieszanymi sztukami walki i jako trener "Ankos MMA" rozwijał talent najlepszych polskich zawodników. Za całokształt dokonań trafił m.in. do "Galerii Sław" polskiego MMA na prestiżowej gali Heraklesów w lutym 2021 roku.