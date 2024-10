i Autor: YouTube/ FAME MMA screen Budda

najnowsze informacje

Budda usłyszał zarzuty! Obrońca Kamila L. ujawnił najnowsze informacje. YouTuber nie przyznaje się do winy i współpracuje z organami ścigania

Po zatrzymaniu przez Centralne Biuro Śledcze Policji Kamila L., sprawa zaczyna nabierać tempa. Obrońca "Buddy" przekazał w rozmowie z mediami najnowsze informacje, co do sytuacji swojego klienta i przynał, że Kamil L. usłyszał już zarzuty, jednak nie przyznaje się do winy. - Złożył obszerne wyjaśnienia, będziemy oczywiście dochodzić sprawiedliwości i wykazywać, że te zarzuty są absolutnie bezzasadne - przekazał dr Mateusz Mickiewicz.