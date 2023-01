Adam Małysz radzi Kuleszy w sprawie wyboru trenera reprezentacji. Nie ma wątpliwości, tak to powinno wyglądać!

Adam Małysz postanowił udzielić rady Czesławowi Kuleszy. Legenda polskich skoków, która w roli prezesa PZN już wybierała szkoleniowca, postanowiła w rozmowie z dziennikarzami powiedzieć o kryteriach wyboru, którymi powinien kierować się szef PZPN. Padły jasne słowa.

Adam Małysz o wyborze nowego trenera reprezentacji Polski. To poradził Kuleszy

Jak powiedział Adam Małysz cytowany przez "sport,pl", Małysz w roli trenera reprezentacji Polski w piłkę nożną widziałby uznanego szkoleniowca z nazwiskiem, który byłby autorytetem dla piłkarzy.

- Potrzebny jest trener z nazwiskiem, to oczywiście moja opinia. To spowoduje, że zawodnicy będą przede wszystkim stosować się do tego, co wymyśli i uwierzą w to. Na pewno możliwości trenera z nazwiskiem pozwolą stworzyć zespół, bo na dziś niby go mamy, ale cały czas gdzieś szwankuje (...) Konkretnego nazwiska nie podam. Wiem, że były różne rozmowy i padały wysokie sumy, dla nas wręcz niemożliwe, ale jeśli PZPN faktycznie stać na to, żeby zatrudnić duże nazwisko, to na pewno będzie to strzał w "10" - powiedział Adam Małysz cytowany przez "sport,pl".