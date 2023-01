Adam Małysz ujawnił wielką tajemnicę skoczków. To ma ogromne znaczenie przed zawodami, wielu nie miało o tym pojęcia

Kiedy tylko startuje sezon Pucharu Świata, wielu Polaków z zapartym tchem śledzi poczynania polskich skoczków, którzy dają swoim kibicom wiele powodów do radości. Na formę zawodników składa się jednak wiele czynników, o czym wiele osób może nie mieć bladego pojęcia. W swoim ostatnim wywiadzie Adam Małysz opowiedział trochę nie tylko o sobie i o tym, jaki sposób znalazł na radzenie sobie z popularnością, ale przy okazji uchylił rąbka tajemnicy jeśli chodzi o dietę skoczków. Punktem wyjścia byłą oczywiście sławna już bułka z bananem.

Adam Małysz opowiedział, jakie znaczenie ma dieta skoczka. Prezes PZN zdradził sekret skoczków

To, jak skoczkowie się odżywiają i prowadzą ma oczywiście ogromne znaczenie na to, jak daleko będą skakać podczas kolejnych zawodów i pod tym względem ta dyscyplina nie różni się zbytnio od innych sportów. Ogromne znaczenie ma jednak to, ile czasu zawodnicy spędzają na skoczni, m.in. na treningach w zależności od tego, ich dieta musi być odpowiednio zbilansowana.

- To jest bardzo indywidualna sprawa. Każdy z zawodników wie co może i jak może. Jeśli ktoś spędza dużo czasu na skoczniach, to ważne są węglowodany - powiedział goszcząc w "Faktach po Faktach" przed kilkoma dniami prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Odpowiednie odżywianie to nie gwarancja sukcesu, jednak jedna ze składowych, które przekładają się na późniejszy sukces skoczka.

