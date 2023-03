Adam Małysz wysłał Kubackiemu specjalną wiadomość. Odpowiedź była natychmiastowa, prezes PZN uchylił rąbka tajemnicy

Sytuacja związana z wycofaniem się Dawida Kubackiego była dość specyficzna, ponieważ tylko poinformował, że nie pojawi się na ostatnim konkursie w cyklu Raw Air, ale nie zostały podane żadne szczegóły. Za pomocą mediów społecznościowych 33-latek poinformował, dlaczego musiał zrezygnować ze startu w Vikersund. - Mój nagły powrót do domu.... jestem wam winien słowo wyjaśnienia. Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu ale nie to jest teraz najważniejsze.

Adam Małysz wysłał wiadomość do Dawida Kubackiego! Przekazał mu jasną informacje

Na informację dotyczącą stanu zdrowia żony Dawida Kubackiego, zareagował Adam Małysz, który wysłał SMS-a do skoczka narciarskiego. - Wspieramy Dawida, jak możemy. W tej chwili modlimy się za niego. Ma od nas gwarancję, że jeżeli będzie potrzebował z naszej strony jakiejkolwiek pomocy, to natychmiast ją otrzyma. Napisałem do niego SMS-a w tej sprawie. Sam jako zawodnik wiele dni w roku przebywałem poza domem. Zawsze się człowiek martwił o swoich najbliższych, to naturalne. Pamiętam dokładnie, co czułem, kiedy dowiedziałem się, że ciężko zachorował mój teść. Ale to na pewno sytuacja nie tak dramatyczna i nieporównywalna z tym, co przeżywa teraz Dawid - przekazał Małysz.

Kubacki odpisał prezesowi PZN jasno. - Tak, oczywiście, dziękuję - odparł reprezentant Polski.

Oprócz Małysza słowa otuchy spłynęły nie tylko ze środowiska skoków narciarskich, ale także od innych sportowców.