Adam Małysz z bezwzględną deklaracją. Przekroczono granice. Nawet Thurnbichler był skonsternowany

Dyspozycja reprezentantów Polski w skokach narciarskich wygląda zdecydowanie lepiej niż jeszcze kilka tygodni temu. Początek sezonu w ich wykonaniu był wręcz katastrofalny i można było się obawiać, że zmagania zostaną jakkolwiek uratowane. Obecnie jest na to szansa, choć do ideału jeszcze brakuje. Wydawało się, że dzięki lepszym wynikom atmosfera wokół skoków narciarskich nieco się uspokoi. Ale po kwalifikacjach w Wiśle oliwy do ognia dolał Jakub Wolny, który przed kamerami w zdecydowanych słowach uderzył w trenera kadry B, Davida Jiroutka.

Małysz ze stanowczą reakcją

Słowa Wolnego rozeszły się mediach szerokim echem i nie zostały bez reakcji PZN. Związek zadecydował, że skoczek zostanie odsunięty od kadry. W rozmowie z Polsatem Sport Adam Małysz podkreślił, że nie ma miejsca na takie zachowanie. - Nie możemy tolerować faktu, że zawodnik najpierw idzie do mediów i tam ogłasza, co go boli, że wybija takie bagienko i my się dopiero wtedy dowiadujemy. Dlatego nasza reakcja, z karą dla Jakuba, była właściwa. Reagować bardzo szybko w takich sytuacjach nie jest łatwo. Pośpiech nie jest dobrym doradcą, można zrobić coś, co będzie wielką głupotą. My jednak postąpiliśmy słusznie - ocenił szef PZN.

Legendarny skoczek zauważył, że nie ma umiejętności załatwiania takich spraw w wąskim gronie, na co wpływa brak szczerej rozmowy w kadrze. - Oczywiście, można żałować, że spotkania oczyszczającego atmosferę nie zorganizowaliśmy wcześniej, bo nie doszłoby do tej eskalacji. Porozmawialiśmy, żeby usłyszeć, co ich boli. Wyjaśniono wiele elementów. Przykre, że przede wszystkim nie umiemy rozmawiać ze sobą i to jest chyba taka nasza polska, ogólnonarodowa przywara. Nawet trener Thomas Thurnbichler mówi, że nie spotkał się z czymś takim, że zawodni dusi w sobie problemy, zamiast porozmawiać - dodał Adam Małysz.