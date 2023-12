Apoloniusz Tajner wprost wypalił o Kamilu Stochu. Jest o tym przekonany. Widzi zachowanie skoczka

Małysz z jasnym przekazem do Thurnbichlera. Sugeruje to wprost, nie zamierza ukrywać swojego zdania

Początek trwającego sezonu w Pucharze Świata w skokach narciarskich był bardzo trudny dla Kamila Stocha. Wielki mistrz miał niekiedy problemy, aby zakwalifikować się do konkursu, co podkreślało, w jak słabej dyspozycji jest. Thomas Thunrbichler zadecydował, że 36-latek potrenuje indywidualnie i na kilka dni uda się do Austrii. Stoch do Pucharu Świata wrócił szybko, a w ostatnim czasie podkreśla, że czuje rosnącą formę i jest zadowolony ze swojej postawy.

Tajner wierzy w odrodzenie Stocha

W to, że mistrz niebawem wróci na właściwe tory, wierzy również Apoloniusz Tajner. Były prezes PZN w rozmowie z portalem WP SportoweFakty powiedział, co na to wskazuje. - Po jego mowie ciała, radości po skoku, widać, że czuje, iż dobra forma zbliża się. Jest doświadczonym skoczkiem i wie, że jest na dobrej drodze do skakania na wysokim poziomie. Jestem pewny, że zbliżają się dobre momenty dla Kamila w tym sezonie - uważa Tajner.

A co z pozostałymi polskimi skoczkami? - Widać, że Piotr i Dawid nadal nie czują tej dobrej energii w skokach, która pomału pojawia się u Stocha. Niemcy i Austriacy bardzo szybko wykańczają odbicie, u Kamila pomału się to pojawia, natomiast u Piotra i Dawida na razie jeszcze tego nie widać - ocenił były szkoleniowiec polskiej kadry skoczków.