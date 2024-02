Małysz o zakończeniu kariery

Moment zakończenia kariery jest nieuniknionym elementem życia nawet najlepszych i najbardziej utytułowanych sportowców, a przed kilkoma tygodniami również i Peter Prevc, dla którego skoki w Planicy będą ostatnimi w karierze, gdzie to pożegna się ze słoweńską publicznością. W temacie gwiazdora reprezentacji Słowenii miał okazję wypowiedzieć się również Adam Małysz, który wrócił przy okazji myślami do czasu, kiedy to on postanowił zakończyć swoją karierę.

- (...) Do mnie wielu ludzi dzwoniło i pisało z pytaniem dlaczego już kończę, a dla mnie było ważne, żebym to zrobił, gdy jeszcze byłem u szczytu formy, a nie wtedy, gdy będę miał problemy - wyznał wprost Adam Małysz podczas rozmowy z portalem "sport.pl" ujawniając, że w zasadzie mógł kontynuować jeszcze swoją karierę skoczka.

Aż nas ścisnęło w gardle, kiedy Adam Małysz zdecydował się na to wyznanie. Dopiero po latach postanowił powiedzieć to głośno

- Wiedziałem, że doszedłem do granicy. Tak jak teraz Peter Prevc. On powiedział, że kończy karierę, bo widzi, że już nie jest w stanie przekroczyć pewnych barier. - kontynuował prezes Polskiego Związku Narciarskiego ujawniając kulisy podjętej przez siebie przed laty decyzji.