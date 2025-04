Adam Małysz otrzymał cios prosto z FIS! Niemcy tylko na to czyhali. Nie do wiary

Polski Związek Narciarski podjął dość ryzykowną decyzję i tuż przed startem sezonu olimpijskiego zwolnił Thomasa Thurnbichlera, który prowadził polską kadrę skoczków przez trzy sezony. Z drugiej jednak strony spora część zawodników nie była zadowolona z tego, jak wyglądała współpraca i nawet sam Austriak to dostrzegał, ponieważ zaproponował on Adamowi Małyszowi zmiany w systemie funkcjonowania kadry i chciał, aby Maciej Maciusiak pracował ze „starszyzną”, a on zająłby się młodszą częścią zespołu. Ten pomysł nie przypadł do gustu prezesowi PZN, który zaproponował Thurnbichlerowi jedynie rolę trenera juniorów, na co ten po wielu dniach namysłu nie przystał. Kadrę po austriackim trenerze przejął jego asystent, wspomniany już Maciej Maciusiak, który teraz skompletował już skład swojego sztabu. Ogłoszono również kadrę A reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

Adam Małysz przed Red Bull Skoki w Punkt. Podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Maciej Maciusiak postanowił na swoich asystentów wyznaczyć Krzysztofa Miętusa i Kamila Skrobota. – (…) uważam, że dokonał świetnej decyzji, nie mógł podjąć lepszej. Wiele osób nie zna Miętusa, a to jest super gość, zna się na wszystkim – mówił informator portalu Interia Sport, który już wcześniej podawał, że Miętus znajdzie się w sztabie. Kierownikiem drużyny został Wojciech Jurowicz, fizjoterapeutą Paweł Grubisz, a serwismenem Maciej Kreczmer. Do tego w sztabie pracować też będzie Michal Doleżal jako indywidualny trener Kamila Stocha, ma on jednak wspierać również Maciusiaka w pracy z innymi.

Nie wszyscy będą jednak w sztabie na stałe. Osobami współpracującymi będą Michał Wilk – trener ds. przygotowania motorycznego, Aleksander Winiarski – lekarz, Daniel Krokosz – psycholog, Piotr Krężałek – biomechanik, Paweł Witczak – logistyk, Aleksandra Pięta – dietetyk. Oficjalny profil PZN na portalu X przekazał też, jak będzie wyglądać skład polskiej kadry. W kadrze A znajdą się: Kacper Juroszek, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła.