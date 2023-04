Aż nas ścisnęło w gardle po tych słowach w kierunku Dawida Kubackiego! Wielki rywal polskich skoczków musiał to powiedzieć głośno

Podczas zakończonego niedawno sezonu 2022/23 Pucharu Świata w skokach narciarskich, Dawid Kubacki pokazał, na co naprawdę go stać i skakał jak natchniony. Niestety, jeden z liderów reprezentacji Polski musiał przedwcześnie zakończyć rywalizację ze względu na poważną sytuację rodzinną i stan zdrowia jego żony Marty. To, co przytrafiło się Kubackiemu mocno poruszyło pozostałych skoczków, którzy po zakończeniu sezonu oddali mu należny szacunek, m.in. Halvor Egner Granerdu w swoich słowach o Kubackim.

Po tych słowach o Dawidzie Kubackim łzy same płyną do oczu. Granerud nie krył się z tym ani chwili

To jednak nie był koniec, bo kiedy skoczkowie mogli już odpocząć po trudnym i wymagającym sezonie, Halvor Egner Granerud udzielił obszernego wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", gdzie po raz kolejny wypowiedział się o liderze reprezentacji Polski i zdecydował się na słowa, po których aż ścisnęło nas w gardle.

- Ostanie dni były przykre i wręcz nieprzyjemne w kontekście wiadomości o stanie zdrowia żony Dawida Kubackiego. Nie tak sobie wyobrażałem koniec naszej rywalizacji. Jeżeli spotyka coś takiego osobę, którą dobrze się zna, to uczucie jest straszne, a sport staje się drugoplanowy - powiedział Norweg w rozmowie podsumowując przerwaną przedwcześnie rywalizację z Kubackim, jednocześnie pokazując, jak wielkim szacunkiem darzy lidera reprezentacji Polski.