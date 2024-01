i Autor: SE Dawid Kubacki

ogromna frustracja

Aż ścisnęło nas w gardle, kiedy Dawid Kubacki zdecydował się na te słowa. Ogromna niemoc i frustracja aż się wylewają

Waldemar Kowalski 12:58

Podczas kwalifikacji do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku, kibice polskich skoczków mogli niedowierzać po zobaczeniu, że Dawid Kubacki zajął dopiero 52. lokatę i nie udało mu się uzyskać kwalifikacji do konkursu. Jeden z liderów biało-czerwonych, który doświadczył takiej sytuacji po raz pierwszy podczas zawodów TCS nie krył rozczarowania i frustracji po tym, co się stało i zdecydował się na mocne słowa.