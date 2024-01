Aż serce się kraje po tym, co zrobili Piotrowi Żyle po zawodach w Ga-Pa! Poważne zarzuty. Nie mieli litości dla polskiego skoczka

Widzowie TVN nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Co za wpadka w trakcie skoków! Nieprawdopodobne

Noworoczny konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen skończył się pomyślnie dla Anze Laniska, który objął prowadzenie na kilka skoków przed końcem i nie oddał go już do samego końca. Zdecydowanie mniej powodów do zadowolenia mieli polscy skoczkowie, bowiem najlepszym z biało-czerwonych okazał się Aleksander Zniszczoł, który zajął 21. miejsce. Tuż za nim uplasował się Piotr Żyła, który mógł zakończyć zmagania zdecydowanie wyżej, jednak nie ustał skoku na 137 metrów, co odbiło się na jego ocenach. Zanim polski skoczek zatrzymał się przy bandach, to zaliczył jeszcze drugą wywrotkę. Zachowanie skoczka spotkało się z wielkim gniewem internautów.

Fani polskich skoczków, którzy zdecydowanie nie byli zachwyceni tym, co pokazał Piotr Żyła, najpewniej mieli w głowie jego wypowiedź sprzed lat, kiedy to ten przyznał się, że zdarzyło mu się kiedyś skakać pod wpływem alkoholu. Teraz z kolei Piotr Żyła spotkał się z zarzutami, że skoki w Garmisch-Partenkirchen mógł oddawać nie pod wpływem, a na kacu.

- Szczęśliwego Nowego 2024🥳🚀🍾 - napisał na Instagramie Piotr Żyła, dodając swoje zdjęcie z niemieckiej skoczni po tym, jak zaliczył upadek. Ten widok natychmiast uruchomił niezadowolonych internautów. - Chyba na kacu było skakanie - insynuował krótko, lecz dosadnie jeden z użytkowników Instagrama. - Nie masz żadnego szacunku do kibiców... - grzmiał kolejny z internautów bezlitośnie uderzając w Piotra Żyłę.

