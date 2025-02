Byliśmy w ogromnym szoku po tym, jak został nazwany Dawid Kubacki. Reprezentant Polski mógł być zdezorientowany

Dom Kamila Stocha w Zębie to prawdziwy pałac! Górale pękają z zazdrości [GALERIA]

Na polskich skoczków czekała podróż pełna wrażeń na kolejne zawody Pucharu Świata. Tym razem zawody odbędą się w amerykańskim Lake Placid. Wyprawa na inny kontynent niekoniecznie musi się wiązać z samymi przyjemnościami, a przy przekroczeniu granicy biało-czerwoni mogli się mocno zdziwić, a pełną relację z tego wydarzenia zdali dziennikarze z portalu "skijumping.pl".

- Każda osoba musi chwilę porozmawiać z panem celnikiem, który pyta o to, skąd się przyjeżdża i co się tu robi. Czasem idzie sprawnie, a czasem ktoś się pomyli, coś źle powie i zaczynają się schody. Spędziliśmy tam dobrą godzinę, a może i dłużej, co mocno przeciągnęło naszą dalszą podróż - przekazał Tadeusz Mieczyński.

Amerykańscy funkcjonariusze zadbali o to, aby nie było nudno przy procedury przekroczenia granicy. Jak poinformował Dominik Formela, Anze Lanisek został zawołany, jako "Enzi".

Mieczyński przekazał, w jak bardzo prześmiewczy sposób funkcjonariusze przeinaczyli imię Kubackiego, które wybrzmiało jako "Dułit".

- Starali się, próbowali wymówić te słowiańskie imiona i nazwiska, co nie zawsze wychodziło. Czasem było tematem do żartów, a poważnym panom policjantom i celnikom nie podobało się, że podśmiewano się z ich wymowy. Mogło to się źle skończyć, ale udało się i panowie nas wypuścili - podsumował dziennikarz "skijumping.pl".