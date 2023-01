Dawid Kubacki zaapelował do polskich kibiców. Skoczkowie będą tego potrzebowali, nie zostało dużo czasu!

Dawid Kubacki postanowił zwrócić się do kibiców. Już za miesiąc rozgrywane będą mistrzostwa świata w Planicy, a polski skoczek bardzo liczy, że w Słowenii stawią się tłumnie kibice reprezentacji Polski. Sportowiec wystosował względem fanów specjalny apel i ma nadzieję, że fani z Polski dopiszą i pomogą mu i kolegom w osiąganiu celów.

Dawid Kubacki ze szczerym apelem do kibiców. Liczy na to!

Dawid Kubacki w wywiadzie ze "skijumping.pl" przyznał, ze bardzo lubi skakać w Planicy i wprost nie może się doczekać tego, aby wziąć tam udział w mistrzostwach świata.

- To na pewno jeden z ważniejszych momentów. Mistrzostwa świata to poważne wydarzenie. Fajnie, że w Planicy! To szczególne miejsce - mówi reprezentant Polski w skokach narciarskich.

Sportowiec zaapelował również do polskich kibiców, aby Ci stawili się na zawodach i pomogli mu i kolegom w osiągnieciu jak najlepszych rezultatów. Reprezentant Polski nie ma wątpliwości, że atmosfera na kultowym obiekcie będzie bardzo dobra.

- Im więcej polskich skoczków, tym lepsza atmosfera na skoczni. Myślę, że razem ze Słoweńcami, a także całą resztą, zrobicie świetną atmosferę i będzie dużo pozytywnych emocji! - mówi Dawid Kubacki.

Dawid Kubacki po dwóch wygranych PŚ w Wiśle