Druga połówka Piotra Żyły pręży się bez ubrań. Od tego zdjęcia ukochanej skoczka bucha żar, który rozgrzałby piasek nad polskim morzem

Żona Macieja Kota zdjęła koszulkę i ogłosiła to wszystkim. Wystarczyły jej trzy słowa, wyjątkowe chwile

Wakacje w Polsce powoli dobiegają końca, ale pogoda w dalszym ciągu dopisuje. Od dłuższego czasu temperatura powietrza kręci się wokół 30 stopni Celsjusza i zachęca do letnich wypadów. Podobnej myśli jest m.in. ukochana Piotra Żyły, która niedawno wyjechała z nim do Włoch, ale po powrocie do Polski ponownie udała się na wypoczynek. Tym razem jej celem stał się Kołobrzeg, w którym nie pierwszy raz ładuje baterie i cieszy się promieniami słońca. A momenty opalania Marcelina Ziętek chętnie publikuje w mediach społecznościowych, gdzie dba o kontakt z fanami.

Marcelina Ziętek pręży się na plaży w skąpym bikini

Profil byłej "Miss Południa Nastolatek" na Instagramie śledzi blisko 100 tysięcy użytkowników. Marcelina zupełnie się nie krępuje i często raczy ich pikantnymi ujęciami. Publikacje w samym bikini są właściwie normą, zwłaszcza latem. Ostatni wypad do Kołobrzegu niczym się nie różnił i na profilu ukochanej Żyły ponownie ukazało się gorące zdjęcie w stroju kąpielowym, na którym umiejętnie zapozowała.

"Witamina D" - napisała w opisie do fotografii Marcelina Ziętek. Jej wpis uzupełniły wymowne emotikony słońca i buzi z serduszkami oznaczającej zachwyt. Już niedługo pogoda w Polsce ma się pogorszyć, więc niewykluczone, że te chwile nad polskim morzem to ostatni moment, by zadbać o opaleniznę. 25-latka chętnie z tego korzysta, a efekty można śledzić w jej mediach społecznościowych.