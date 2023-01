Halvor Egner Granerud chce jeszcze bardziej pogrążyć Polaków. Znamy jego tajną broń, wdrożył specjalny plan

Rywalizacja pomiędzy Granerudem a Kubackim może przejść do historii, jednak na razie to Norweg prezentuje się lepiej. Od Turnieju Czterech Skoczni nie schodzi z podium i wykorzystał lekką zadyszkę Polaka. W trzech ostatnich konkursach zdobywca Kryształowej Kuli w sezonie 2020/21 zdobył 280 na 300 możliwych punktów, podczas gdy podopieczny Thomasa Thurnbichlera zaliczył najgorsze występy tej zimy (11., 10. i 17. miejsce). To diametralnie zmieniło sytuację w klasyfikacji generalnej PŚ, w której od inauguracji w Wiśle przewodził Kubacki. Teraz lider Biało-Czerwonych traci do największego rywala 112 punktów i będzie musiał się nieźle napocić jeśli chce odebrać w Planicy Kryształową Kulę. Tym bardziej, że Granerud ani myśli zwalniać tempa i skupia się na kolejnych celach.

Halvor Egner Granerud chce jeszcze bardziej pogrążyć Polaków. Ma specjalny plan

Jeszcze kilka tygodni temu 26-latek mówił, że jego głównym celem było zdobycie Złotego Orła, co udało mu się z rekordową notą. Pod koniec stycznia Granerud objął prowadzenie w PŚ, a już za niespełna miesiąc rozpoczną się mistrzostwa świata w Planicy. I to właśnie one uchodzą za najważniejszą imprezę sezonu, o czym nie zapomina podopieczny Alexandra Stoeckla. Aktualnie najlepszy skoczek w stawce wdrożył specjalny plan, który ma przynieść mu sukces na każdym polu. Okazuje się, że pomiędzy weekendami PŚ zdarza mu się nie wracać do Norwegii, by nie marnować energii na podróże. Przyznał też, że nie lubi lotnisk, dojazdu do nich i oczekiwania na przesiadki oraz bagaż.

- Nie ma sensu wpadać do domu na jeden lub dwa dni przepakowywać się i ponownie lecieć na następne zawody. Pomiędzy konkursami zawsze muszę się zresetować i potrzebuję więcej czasu dla siebie, a nie bardzo męczącego pośpiechu. Najlepiej się regeneruję psychicznie podczas długich spacerów i kontaktu z przyrodą - wyjaśnił norweskim dziennikarzom. Dlatego już w niedzielę wieczorem postanowił pojechać samochodem z Bad Mitterndorf do oddalonej o ponad 200 km Planicy. Tam zamierza naładować baterie przed kolejnym weekendem PŚ w Willingen, a także pozna bliżej skocznie, które ugoszczą zawodników podczas MŚ. W poniższej galerii poznasz ukochaną Graneruda:

