Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazała chwytające za serce zdjęcie. Opowiedziała o niezwykle trudnej i wzruszającej chwili, aż łzy napływają do oczu

Justyna Kowalczyk-Tekieli ma za sobą niezwykle bogatą karierę. Choć biegi narciarskie są ekstremalnie wyczerpującą dyscypliną, to „Królowa Nart” nigdy nie zrezygnowała z treningów i uprawiania tego sportu, choć nie startuje w profesjonalnych zawodach. Oprócz biegów jej pasją są także górskie wycieczki oraz wspinaczki i to właśnie miłość do gór połączyła Justynę Kowalczyk i Kacpra Tekieliego. Para szybko wzięła ślub i doczekała się dziecka, jednak wszystko przerwała tragedia – w maju tego roku Kacper Tekieli zginął porwany przez lawinę w Alpach. Justyna Kowalczyk-Tekieli stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, ale często wspomina o swoim ukochanym. Niedawno odbyło się specjalne spotkanie, podczas którego wspominano tragicznie zmarłego alpinistę.

Justyna Kowalczyk-Tekieli pokazała wymowne zdjęcie. Niezwykłe wzruszenie

Była wybitna biegaczka narciarska często na swoich profilach w mediach społecznościowych wspominała swojego męża, publikując różne wpisy i zdjęcia. Tym razem jednak doszło do wydarzenia niezwykłego, bowiem zorganizowane specjalne spotkanie, na którym najbliżsi Kacpra Tekieliego mogli go wspominać. Nie mogło na nim zabraknąć oczywiście Justyny Kowalczyk-Tekieli.

40-latka opublikowała zdjęcie, na którym widać, że cała sala wypełniła się, by posłuchać i porozmawiać na temat tragicznie zmarłego alpinisty. Wywołało ono bardzo dużo emocji i Justyna Kowalczyk-Tekieli podzieliła się nimi z fanami na Facebooku. – Wczoraj w trakcie Krakowskiego Festiwalu Górskiego wspominaliśmy mojego Męża. To był jeden z najbardziej wzruszających i najtrudniejszych momentów w moim życiu. Dziękuję Wam – napisała „Królowa Nart” w podsumowaniu wydarzenia.