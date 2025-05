Wielkie zmiany w skokach stają się faktem. Niezwykle ważna rola obsadzona po zaskakującej dymisji

Ogłoszono następcę Kathola

Puchar Świata w skokach narciarskich przez długi czas miał twarz Waltera Hofera. Austriak był dyrektorem Pucharu Świata przez 28 lat, jednak w końcu przyszedł czas zmian - w 2020 roku został zastąpiony przez Sandro Pertile. Włoch nie cieszy się takim uznaniem jak jego poprzednik i musi zmagać się z wieloma problemami dyscypliny. Jednym z nich jest na pewno wojna sprzętowa między federacjami i przepisy dotyczące dopuszczalnych do rywalizacji kombinezonów. Zamieszanie wokół kombinezonów obserwujemy w zasadzie co sezon, a dyrektor Pucharu Świata i osoba odpowiedzialna za kontrole cały czas muszą się tłumaczyć z tego, dlaczego jeden zawodnik został zdyskwalifikowany, a inny dopuszczony do startu, mimo że jego strój wydawał się zbyt duży nawet na powtórkach. Dochodziło nawet do takich absurdów, że jeden i ten sam kombinezon był raz odrzucany, a później traktowany jako dobry. Właśnie na pozycji kontrolera sprzętu dochodzi w ostatnim czasie do częstych zmian.

Adam Małysz przed Red Bull Skoki w Punkt. Podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Przez długi czas, podobnie jak w przypadku Waltera Hofera, kontrolerem sprzętu FIS był Sepp Gratzer. W 2021 roku zastąpił go Mika Jukkara, ale po wielu kontrowersjach zrezygnował już po roku. Zastąpił go Christian Kathol, ale i on nie wytrzymał na swoim stanowisku długo, ponieważ po zakończonym sezonie 2024/25 zostanie zastąpiony przez innego Austriaka, Juergena Winklera.

Winkler nie jest człowiekiem znikąd, bo wcześniej współpracował z Katholem i wspierał go w jego pracy. Teraz jednak to on będzie szefem całej sekcji kontroli sprzętowej i na nim będzie skupiać się uwaga federacji oraz kibiców. Co ciekawe, Winkler ma za sobą żołnierską przeszłość. – Dla tych, którzy nie respektują naszych reguł, nadchodzą trudne czasy – uważa Sandro Pertile, dyrektor Pucharu Świata. Zmiana na stanowisku szefa kontrolerów nie jest jednak jedyne. Całkiem inna ma być też strategia działania, którą opracować ma Mathias Hafele – ekspert w przeszłości współpracujący choćby z polską kadrą w sprawach sprzętowych.