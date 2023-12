i Autor: Cyfrasport Polscy skoczkowie

Znamy całą prawdę!

Na jaw wyszedł sekret największych rywalów Polaków. Thurnbichler powinien wziąć to sobie do serca, to dlatego są od nas lepsi!

Polscy skoczkowie zaczęli sezon Pucharu Świata bardzo źle, a prawdziwą furorę robią Niemcy. Sekret kadry naszych największych rywali wypowiedział na jaw Martin Schmitt, który powiedział, jakie czynniki decydują o dobrej dyspozycji kadry. Polacy mogą sobie wziąć te słowa głęboko do serca!