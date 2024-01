O której godzinie skoki dzisiaj niedziela 28.01.2024 MŚ w lotach O której dzisiaj skoki konkurs drużynowy Bad Mitterndorf 28 lutego 2024

Trwają MŚ w lotach w Bad Mitterndorf. Na niedzielę 28.01.2024 zaplanowano konkurs drużynowy. Trener Thomas Thurnbichler zgodnie z przewidywaniami zdecydował, że w składzie reprezentacji Polski w porównaniu z konkursem indywidualnym Pawła Wąska zastąpi Kamil Stoch. Polacy wystąpią w kolejności: Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Skoki narciarskie dzisiaj niedziela 28.01.2024 MŚ w lotach O której dzisiaj skoki w Bad Mitterndorf

Po pierwszych dwóch seriach konkursu indywidualnego MŚ w lotach prowadził Timi Zajc. W sobotę od początku wiatr silny wiatr, zmuszając organizatorów MŚ w lotach do przekładania godziny początku rywalizacji. W końcu pogoda się poprawiła, ale z powodu nadciągających ciemności rozegrano tylko jedną serię. Atakujący z drugiego miejsca Stefan Kraft został mistrzem świata, wyprzedzając o 2,2 punktu Andreasa Wellingera. Timi Zajc trafił na gorsze warunki i spadł na trzecie miejsce. Szóstą pozycję utrzymał Piotr Żyła.

Przed MŚ w lotach narciarskich niesamowitego pecha miał jeden z najbardziej znanych skoczków narciarskich. Anże Lanisek nie wystąpi w rozpoczynających się MŚ w Bad Mitterndorf. Kilka dni przed startem imprezy Słoweniec doznał kontuzji kolana podczas treningu w Planicy. Uraz dotyczy co prawda więzadeł, ale jak się okazało, nie będzie wymagać operacji. Laniska czeka jednak dwumiesięczna przerwa.

O której skoki dzisiaj 28 stycznia 2024 niedziela O której dzisiaj skoki narciarskie

Skoki narciarskie dzisiaj (niedziela, 28.01.2024) to konkurs drużynowy w MŚ w lotach. Jak wypadną Polacy? - Myślę, że wszystko jest możliwe. Należy trzymać się zadań, które są do zrobienia oraz wykańczać loty dobrym telemarkiem. 8 punktów na skoczni mamuciej to nic. Ważne jednak, by skupić się na tym, co mamy do wykonania. Zrobimy wszystko, co możliwe, by walczyć o podium – powiedział trener Thomas Thurnbichler w materiale przygotowanym przez Polski Związek Narciarski.

SKOKI dzisiaj O której godzinie skoki narciarskie w niedzielę 28.01 MŚ w lotach

Trwają MŚ w lotach na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf. Na niedzielę 28 stycznia zaplanowano konkurs drużynowy. Początek pierwszej serii o godzinie 14. Transmisja TV na antenach TVP 1 i TVP Sport.

Niedziela, 28.01.2024

13:00 - Seria próbna

14:00 - Konkurs drużynowy