O której godzinie skoki w sobotę 17.02.2024 PŚ w Sapporo O której jutro skoki narciarskie 17 lutego 2024

Od miesięcy trwają rozważania, czy jest to ostatni sezon Kamila Stocha w karierze. Skoczek z Zębu deklarował, że nie zamierza się tułać w okolicach 30. miejsca w konkursach Pucharu Świata. Dodaje również, że skoki jednak porzucić trudno, bo latanie na nartach się po prostu kocha, nawet jeśli ostatnio jest to miłość nieodwzajemniona. Coś o tym wie Noriaki Kasai, który od trzykrotnego mistrza olimpijskiego jest o 15 lat starszy, a ze skakania jeszcze nie zrezygnował. Choć w ostatnich latach ponosi fiasko za fiaskiem.

Niedawno Noriaki Kasai zaliczył kilka udanych konkursów w domowych zawodach i wywalczył miejsce w kadrze na zbliżające się zawody w Sapporo. – Gdy Adam Małysz zaczął odnosić sukcesy, to Noriaki już był po sukcesach. I w trakcie osiągania kolejnych. Dało się odczuć, że w Japonii cieszy się ogromną estymą. Jak byłem tam ostatni raz, to pamiętam, jak wszystkie japońscy dziennikarze biegali za nim, kamery nagrywały każdy jego krok. Ludzie reagowali okrzykami nawet na każdy jego skłon podczas rozgrzewki. Japończycy tak reagują, krzyczą: o! o! To fenomen, pewnie związany z jego psychiką. Konsekwentnie swój plan ten samuraj realizuje – puszcza oko Apoloniusz Tajner, trener Adama Małysza, do niedawna prezes PZN.

Noriaki Kasai, który nie zdobył punktów PŚ od pięciu lat, marzy o zgarnięciu kolejnych oczek, przed polskimi skoczkami inne wyzwania. Choć forma podopiecznych Thomasa Thurnbichlera jest bardzo nierówna (choć w przypadku Piotra Żyły i Aleksandra Zniszczoła zwyżkująca), to jednak nikt z nich nie ma prawa obawiać się Kasaiego. – To się okaże... Kiedy ta forma zawodników jest niższa, a warunki atmosferyczne nie pomogą, to wcale nie jest wykluczone, że Kasai nie dobierze się do któregoś z naszych. Ostatnie wyniki ma obiecujące – zakończył Tajner.

Trwa PŚ w Sapporo. Na sobotę 17 lutego 2024 zaplanowano konkurs indywidualny. Początek pierwszej serii o godzinie 8 rano polskiego czasu. Transmisja TV na antenie Eurosportu 1 i w Playerze.

Piątek, 16.02.2024

9:00 - Kwalifikacje

Sobota, 17.02.2024

8:00 - Pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 18.02.2024

1:30 - Kwalifikacje

3:00 - Pierwsza seria konkursowa