Polacy mistrzami świata! Wielki sukces naszej pary na dużych zawodach w Rydze

Szeroko uśmiechnięty Kamil Stoch ogłosił to wszystkim. Na ten moment czekał długo. Fani natychmiast zareagowali

Żona Dawida Kubackiego musiała reagować, kiedy skoczek pokazał to publicznie! Lawina ruszyła natychmiast

Justyna Kowalczyk podjęła bardzo ważną decyzję po śmierci jej męża. Poczuła, że powinna to zrobić

Polacy wygrali pięć meczów. Pokonali trzy drużyny gospodarzy oraz reprezentacje Włoch i Czech. - Wielkie podziękowania dla Organizatorów za profesjonalny lód, świetne warunki, przemiły turniej i wspaniały czas. Ryga nas urzekła, ludzie poruszyli, a curling jak zawsze połączył i cieszył - komentuje Agnieszka Kachel. Złotym medalistom gratulujemy!

W mediach społecznościowych na ręce zwycięzców popłynęły wielkie gratulacje. W pełni zasłużone. - Zrobiliśmy to! Mamy złoty medal! - komentuje Agnieszka Kachel, dla której nie jest to pierwszy sukces w curlingu. Oby był to impuls, który pomoże wynieść polski curling na piedestał.