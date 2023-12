PŚ Klingenthal: O której godzinie skoki narciarskie dzisiaj piątek 8.12.2023 Gdzie oglądać skoki dzisiaj?

Kontrowersyjna decyzja Słowaków, Rosjanie znów w grze. To nie przejdzie bez echa

Puchar Świata w skokach narciarskich rozkręca się z tygodnia na tydzień. Po zawodach w Ruce i Lillehammer przyszedł czas, aby zawody odbyły się nieco bardziej na południu Europy. Tym razem skoczkowie udali się do Niemiec, a konkretnie do Klingenthal, gdzie odbędą się dwa konkursy indywidualne. Na razie w Pucharze Świata wyróżniają się przede wszystkim dwie nacje: Austriacy i Niemcy. Prawdziwym dominatorem jest Stefan Kraft, który wygrał wszystkie cztery konkursy i jest zdecydowanym liderem klasyfikacji generalnej. W czołówce na próżno szukać Polaków.

Podopieczni Thomasa Thurnbichlera zarówno w Ruce jak i w Lillehammer pokazali się bardzo słabo i na razie nie ma powodów do optymizmu i trudno spodziewać się, aby coś miało się zmienić już w ten weekend. Austriacki szkoleniowiec polskiej kadry przez zawodami w Klingenthal zdecydował się na roszady w kadrze. Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł nie pojawią się w ten weekend w Pucharze Świata, a ich miejsce zajęli Maciej Kot oraz Andrzej Stękała. Obaj skoczkowie, którzy dołączą do reprezentacji są chwaleni przez trenerów i być może to oni postarają się o pozytywne zaskoczenie.

Wszystko zacznie się rzecz jasna od kwalifikacji. Te odbędą się w piątkowy wieczór. Rywalizacja, w której zawodnicy powalczą o udział w sobotnim konkursie indywidualnym rozpoczną się o godzinie 15:40. Transmisja z piątkowych kwalifikacji będzie dostępna na kanale Eurosport 1 oraz w aplikacji Player.