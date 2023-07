i Autor: Instagram/Ewa Bilan-Stoch Ewa Bilan-Stoch

Serce pęka na pół po tym, co Ewa Bilan-Stoch widziała na własne oczy! Żona Kamila Stocha musiała podzielić się tym przerażającym widokiem

Z uwagi na fakt, że Kamil Stoch jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich skoczków, jego małżonka Ewa Bilan-Stoch również może pochwalić się sporą popularnością. Partnerka polskiego skoczka stara się wykorzystywać swoją sławę do wielu pozytywnych rzeczy, jak chociażby zwracanie uwagi ludzi na pewne problemy. Dlatego postanowiła pokazać publicznie to, co spotkała podczas jednej z kolejnych wypraw do Ukrainy. W sieci pojawiły się przerażające obrazki.