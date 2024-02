Skoczkowie zbuntowali się przeciwko trenerowi! Napisali na niego skargę. Gorąco

Serce podeszło nam do gardła po tym, co powiedział Kamil Stoch. Wielki skoczek nie mógł tego dłużej kryć. Druzgocąca prawda

Obecny sezon w skokach narciarskich jest już bliżej końca niż dalej. Polaków śmiało można nazwać największymi przegranymi, ale rozczarowaniem jest też postawa Norwegów. Halvor Egner Granerud był najlepszym skoczkiem zeszłej zimy, a tej wpadł w kłopoty i od pewnego czasu nie skacze nawet w Pucharze Świata. Johann Andre Forfang to jedyny norweski skoczek, który w tym sezonie wygrał konkurs. Norwegowie liczyli na zdecydowanie więcej, a poza słabszymi wynikami zmagają się też z wewnętrznym kryzysem. W Sapporo wybije trzeci weekend z rzędu, kiedy ich główny trener Alexander Stoeckl nie jest przy drużynie. Okazuje się, że ma to związek z konfliktem na linii skoczkowie - szkoleniowiec!

Po raz pierwszy Stoeckla zabrakło w Willingen, a następnie nie udał się z zespołem do Lake Placid. Nie będzie go również w najbliższy weekend w Sapporo, choć nie tak miało być. - Plan był taki, że nie pojadę do Willingen, ale przed wyjazdem do USA zdaliśmy sobie sprawę, że coś jest nie tak. Uznaliśmy więc, że najlepiej będzie, jeśli nie pojadę z drużyną i tam. Dlatego zostałem w domu, aby spróbować zrozumieć sytuację i nie przeszkadzać zawodnikom - zdradził w rozmowie z NRK austriacki trener.

Stoeckl planuje rozmowę z podopiecznymi po ich powrocie z Japonii, jednak sytuacja nie jest kolorowa. Skoczkowie według informacji "VG" poskarżyli się na trenera do Norweskiego Związku Narciarskiego! Mieli skarżyć się na traktowanie z jego strony. W tej sprawie wysłali do związku list. - Rozwiązaniem z mojej strony jest to, że możemy pracować dalej. Nie chcę na razie nic więcej mówić - ucina temat Austriak. Na razie nie podjęto żadnych decyzji, ale sytuacja jest naprawdę napięta.