i Autor: Paweł Skraba/Super Express Dawid Kubacki

przykre wieści

Skoczkowie złapią się za głowy, gdy dotrą do nich te wieści. Fatalne informacje tuż przed kolejnymi konkursami Pucharu Świata

Jacek Ogiński 8:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Puchar Świata w skokach narciarskich nie zwalnia tempa. Po lotach na mamuciej skoczni Kulm w Bad Mitterndorf zawodnicy przeniosą się do sławnego Willingen. Polscy kibice z pewnością marzą o tym, aby Dawid Kubacki zdołał tam wrócić do ścisłej czołówki i zaczął odrabiać straty do Halvora Egnera Graneruda, który obecnie stał się liderem klasyfikacji generalnej. Może się jednak pojawić problem z przeprowadzeniem zawodów!