Skoki dzisiaj Rasnov TV TRANSMISJA Puchar Świata w Rasnovie skoki 18.02 GDZIE OGLĄDAĆ? Skoki dzisiaj 18.02 PŚ Rasnov STREAM ONLINE

Skoki dzisiaj Rasnov TV Puchar Świata w Rasnovie skoki 18.02 TRANSMISJA ONLINE

Puchar Świata w tym sezonie ma dla Polaków słodko-gorzki smak. Rywalizacja o Kryształową Kulę zaczęła się wyśmienicie dla Biało-Czerwonych, a zwłaszcza Dawida Kubackiego, który od samego początku rywalizacji prowadził w klasyfikacji generalnej. Niestety, kilka tygodni temu utracił on swoją pozycję, a teraz jego strata do Halvora Egnera Graneruda wynosi już prawie 300 punktów! Strata jest tak duża, że aby ją odrobić, to Kubacki musiałby wygrać trzy konkursy, w których Granerud w zasadzie nie mógłby w ogóle wziąć udziału!

Skoki Rasnov dzisiaj 18 lutego TRANSMISJA Puchar Świata w Rasnovie skoki 18.02 GDZIE OBEJRZEĆ?

Z tego powodu wielu kibiców zastanawia się, czy nie lepiej by było, gdyby Kubacki do Rasnova jednak pojechał. Granerud odpuścił te zawody i gdyby Polak wygrał, to odrobiłby do niego aż 100 punktów. Uznano jednak, że mistrzostwa świata w Planicy są ważniejsze i Thomas Thunrbichler z powodu słabszych wyników swoich podopiecznych w ostatnim czasie postanowił, że woli ich przygotować poza zawodami Pucharu Świata.

Konkurs indywidualny w Rasnovie w ramach Pucharu Świata odbędzie się w sobotę, 18 lutego. Start konkursu zaplanowano na godzinę 16:20. TRANSMISJA TV dostępna będzie na kanale TVP 1 oraz TVP Sport. Stream Online dostępny będzie na stronie sport.tvp.pl. Relacja na żywo z sobotniego konkursu w Rasnovie na sport.se.pl, zapraszamy!