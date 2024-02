Skoki narciarskie w Sapporo RELACJA NA ŻYWO. Wielkie emocje w Sapporo! Pięciu Polaków w konkursie, niesamowite wydarzenie w tle LIVE [WYNIK]

Konkurs w Sapporo będzie na pewno miał wyjątkowe znaczenie. Noriaki Kasai zaliczył kilka udanych konkursów w domowych zawodach i wywalczył miejsce w kadrze na zbliżające się zawody w Sapporo. – Gdy Adam Małysz zaczął odnosić sukcesy, to Noriaki już był po sukcesach. I w trakcie osiągania kolejnych. Dało się odczuć, że w Japonii cieszy się ogromną estymą. Jak byłem tam ostatni raz, to pamiętam, jak wszystkie japońscy dziennikarze biegali za nim, kamery nagrywały każdy jego krok. Ludzie reagowali okrzykami nawet na każdy jego skłon podczas rozgrzewki. Japończycy tak reagują, krzyczą: o! o! To fenomen, pewnie związany z jego psychiką. Konsekwentnie swój plan ten samuraj realizuje – puszcza oko Apoloniusz Tajner, trener Adama Małysza, do niedawna prezes PZN.

Odśwież relację

Wszyscy kibice będą śledzić poczynania skoczków narciarskich tym razem w Sapporo. W piątek odbyły się kwalifikacje do konkursu, które wygrał Manuel Fettner. Na drugim miejscu uplasował się Ren Nikaido, a na ostatnim stopniu podium zameldował się Philipp Raimund. W sobotnim konkursie zobaczymy aż pięciu Polaków, czyli: Aleksandra Zniszczoła, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę oraz Klemena Murańkę.