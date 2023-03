Skoki Planica TV NA ŻYWO. Skoki dzisiaj MŚ Planica kwalifikacje GDZIE OGLĄDAĆ? Planica STREAM ONLINE LIVE. Skoki MŚ Planica kwalifikacje NA KTÓRYM KANALE 2.03 LIVE ONLINE

Skoki dzisiaj KWALIFIKACJE Planica TV GDZIE OGLĄDAĆ? Kwalifikacje CZWARTEK NA KTÓRYM KANALE?

Konkursy na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w skokach narciarskich w Planicy to już historia. Teraz przyszedł czas na rywalizację na obiekcie dużym, gdzie znów będziemy liczyć na popis reprezentantów Polski. Na piątek zaplanowano konkurs indywidualny, natomiast 24 godziny później dojdzie do rywalizacji drużynowej. W obu tych zawodach Polacy są typowani jako faworyci do medali, a nawet do złota. Aby jednak indywidualnie powalczyć o podium, trzeba najpierw zakwalifikować się do konkursu. O udział w piątkowej rywalizacji skoczkowie powalczą w czwartkowy wieczór. Wówczas odbędą się właśnie kwalifikacje, w których wystąpi czterech Polaków: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch oraz Aleksander Zniszczoł, który wygrał wewnętrzną rywalizację z Pawłem Wąskiem.

Na środowych treningach z całkiem niezłej strony pokazał się Kamil Stoch, który po krótkiej przerwie ewidentnie wrócił do formy i znów może liczyć się w walce o czołowe miejsca. Piotr Żyła natomiast nie ukrywał zmęczenia po ostatnich dniach i widać było to na treningach, ale można mieć nadzieje, że mistrz ze skoczni normalnej wróci do swojej wysokiej formy i ponownie zachwyci kibiców.

Kwalifikacje do piątkowego konkursu indywidualnego odbędą się w czwartek 2 marca. Transmisja z rywalizacji będzie dostępna na kanale Eurosport, a w Internecie w płatnej aplikacji Player. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 17:30. Relacja z kwalifikacji na żywo na portalu sport.se.pl! Zapraszamy!