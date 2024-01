Skoki TCS: Innsbruck RELACJA NA ŻYWO skoki dzisiaj 3.01 WYNIKI LIVE Skoki w Innsbrucku dzisiaj NA ŻYWO w INTERNECIE Skoki TCS Innsbruck WYNIKI ONLINE

Dawid Kubacki bez awansu do TCS w Innsbrucku! Co za sensacja, nie możemy uwierzyć!

Już przed zawodami w Garmisch-Partenkirchen Polacy dokonali sporej zmiany – zaczęli skakać w całkiem nowych kombinezonach – zrobionych z innych materiałów i inaczej uszytych. Pozwoliły one na uzyskiwanie lepszych prędkości na progu, co przełożyło się także na wyniki. Warto jednak zauważyć, że kombinezon to nie wszystko – Kamil Stoch na zmianę się nie zdecydował, a także zaprezentował się nie najgorzej, natomiast Dawid Kubacki... nie awansował do konkursu po raz pierwszy od 9 lat.

Tym samym na starcie środowego konkursu w Innsbrucku zobaczymy Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Pawła Wąska i Aleksandra Zniszczoła. Zmierzą się oni w parach KO odpowiednio z Johannem Andre Forfangiem, Piusem Paschke, Karlem Geigerem, Valentinem Foubertem i Stefanem Kraftem.