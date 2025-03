i Autor: Cyfrasport Paweł Wąsek

Konkurs duetów

Skoki w Lahti RELACJA NA ŻYWO: Konkurs duetów w Lahti! Paweł Wąsek i Dawid Kubacki po walczą o podium [WYNIK]

Po sobotnim konkursie indywidualnym polscy kibice mogli świętować, a powodem tego było oczywiście zajęcie trzeciego miejsca przez Pawła Wąska. W niedzielne popołudnie reprezentant Polski nie będzie miał okazji powtórzyć sukcesu indywidualnie, ale może to zrobić w duecie z Dawidem Kubackim, którego wytypował do składu Thomas Thurnbichler do konkursu duetów.