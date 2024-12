Skoki Wisła dzisiaj RELACJA NA ŻYWO. Żyła przełoży wynik z kwalifikacji na konkurs? Puchar Świata 7.12.2024 LIVE ONLINE [WYNIKI]

Wyniki Polaków w kwalifikacjach:

7. Piotr Żyła

18. Dawid Kubacki

27. Aleksander Zniszczoł

30. Kamil Stoch

34. Maciej Kot

35. Paweł Wąsek

41. Jakub Wolny



54. Andrzej Stękała

Kacper Juroszek - DSQ

Na żywo Skoki Wisła 7.12.2024 Witamy w relacji na żywo z sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle! Start konkursu już o 15:05, bądźcie z nami!

Skoki w Wiśle RELACJA NA ŻYWO dzisiaj 7.12

Skoki narciarskie budzą w Polsce wielkie emocje i to polscy kibice są jedną z sił napędowych tej dyscypliny. Nie od dziś mówi się, że w niektórych miejscach na świecie byłoby pusto pod skoczniami, gdyby nie Polacy podążający za swoimi ulubieńcami oraz ci, którzy w danym miejscu mieszkają na co dzień i stawiają się na zawodach nie mniej licznie, niż rodzimi mieszkańcy. Po Lillehammer i Ruce zawody Pucharu Świata przenoszą się do Wisły, więc o wsparcie kibiców nie ma się co martwić. Pod znakiem zapytania pozostaje jednak forma polskich zawodników, którzy znów są daleko od czołówki na początku sezonu. Kibice mają nadzieję, że zmieni się to w Wiśle, ale kwalifikacje wcale na to nie wskazują. Bardzo dobrze zaprezentował się w nich Piotr Żyła, który zajął 7. miejsce, ale kolejny z Polaków, Dawid Kubacki, zajął już odleglejsze, 18. miejsce. Dalej byli Zniszczoł (27.), Stoch (30.), Kot (34.), Wąsek (35.) i Wolny (41.). Do zawodów nie awansowali Andrzej Stękała, który zajął 54. miejsce oraz Kacper Juroszek, który został zdyskwalifikowany.