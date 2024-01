Stoch tłumaczy dlaczego nie chce zakładać nowego kombinezonu. O co chodzi ze strojami polskich skoczków?

Oczy pieką, gdy widzi się, co w wieku 26 lat osiągnęła Karolina Małysz. Córka Małysza pokazała to publicznie

W kwalifikacjach do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku najlepiej wypadł Kamil Stoch (12. m.) – który jako jedyny nie chce korzystać z niebieskiego kombinezonu uszytego specjalnie na TCS. Założył dotychczasowy, czarny. Co więc jest nie tak z niebieskim?

Stoch: Nowy strój mi nie pomoże

– Ja wiem, że on mi nie pomoże – tłumaczył trzykrotny mistrz olimpijski w Eurosporcie. – Czasem jakiś sprzęt u jednych zadziała, a u innych nie. Upewniłem się, co u mnie działa, mam pewien plan i chcę go wdrożyć w konkursie.

Z pozostałej piątki Biało-Czerwonych wszyscy założyli wczoraj na skoczni Bergisel nowe stroje, ale Dawidowi Kubackiemu – już drugi raz z rzędu – niebieski uniform zupełnie nie pomógł. W poniedziałek w Ga-Pa nasz skoczek nie wszedł do drugiej serii, a dzień później znalazł się poza pięćdziesiątką awansującą do trzecich zawodów TCS!

Optymizmu w jego przypadku nie widać, a mimo to zajaśniało światełko w tunelu. We wtorek mieliśmy czterech skoczków w czołowej dwudziestce kwalifikacji. To najlepszy wynik w sezonie.

Wiadomo, że strój sam nie skacze, jednak trener Thomas Thurnbichler generalnie cieszy się, że podejmowane są próby zaradzenia niewesołej sytuacji sportowej w kadrze.

– Wykonaliśmy dobry ruch związany ze sprzętem – ocenił szkoleniowiec, cytowany przez PZN. – Zawodnicy zaczęli lepiej skakać i z tego powodu jestem szczęśliwy. Musimy przenieść dobre skoki z Ga-Pa wraz z lepszymi kombinezonami do Innsbrucka i znowu zrobić krok do przodu – podsumował Thurnbichler.

3. konkurs TCS, Innsbruck

Kwalifikacje: 1. A. Lanisek (Słowenia) 130,1 pkt (134 m), 2. S. Kraft (Austria) 127,1 (124,5), 3. R. Kobayashi (Japonia) 122,2 (129), … 12. K. Stoch 109,2 (123), 14. P. Wąsek 108 (122), 16. P. Żyła 107,5 (123), 18. M. Kot 106,4 (123,5), 49. A. Zniszczoł 87,3 (112,5), 52. D. Kubacki 84,7 (108,5)

„Polskie” pary KO w Innsbrucku

M. Kot – K. Geiger (Niemcy)

P. Żyła – P. Paschke (Niemcy)

P. Wąsek – V. Foubert (Francja)

K. Stoch – J. Forfang (Norwegia)

A. Zniszczoł – S. Kraft (Austria)