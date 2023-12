Świeczki stają w oczach po tym geście Kamila Stocha. Kamery wszystko zobaczyły, nic się nie ukryło

72. edycja Turnieju Czterech Skoczni rozpoczęła się konkursem w Oberstdorfie. W pierwszej serii na pewno dużą rolę odgrywały warunki atmosferyczne, przez które Halvor Egner Granerud zanotował bardzo słaby skok i nie znalazł się w drugiej serii. Mimo to, nie zawiódł Andreas Wellinger, który w pierwszym oddanym skoku poszybował na odległość 139,5 metra. Kolejna próba Niemca była dużo słabsza, ale pozwoliła mu triumfować w pierwszym konkursie w Turnieju Czterech Skoczni. Przez aktualną formę "biało-czerwonych" nie było wobec podopiecznych Thomasa Thurnbichlera wielkich oczekiwań, ale niespodziewanie najlepszy wynik od początku sezonu zanotował Kamil Stoch, który zakończył zmagania na 17. pozycji.

I na taki gest radości czekaliśmy. Oby jak najczęściej. ✊🏼🥹#skijumpingfamily pic.twitter.com/mgh4hFd5w5— Kocur Dancing Queen (@shieet24) December 29, 2023

Na ten gest czekali wszyscy fani Kamila Stocha! Najlepszy wynik Polaka od początku sezonu

Po konkursie Kamil Stoch w rozmowie z "Eurosportem" wypowiedział się na temat swojego występu. - Jest krok do przodu, powiedziałbym, że w Engelbergu był mały krok do przodu, tutaj też jest. Wiadomo, że nie jest to tak wielki przeskok, jakiego ja bym chciał i kibice. Mówiłem, że to pewnie potrwa. Muszę się uzbroić w cierpliwość, trzymać się konsekwentnie tego, co robię, bo każde przyspieszenie będzie się wiązało z dodatkowymi błędami. Chce ich unikać. Nie ma złotego środka, jednej rzeczy, kluczowe jest pełne ufanie samemu sobie. Jeśli nie masz potwierdzenia tego w treningach, to trudno jest sobie zaufać w zawodach. Dzisiaj starałem się mniej kontrolować skoki, a wkładać w nie więcej energii i wiary w to, co robię. To działało, ale pomimo popełniania innych błędów, jakoś to funkcjonowało - przekazał utytułowany skoczek.

Na pewno gest, jaki wykonał Stoch wlewa nadzieje na przyszłe turnieje.