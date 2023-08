Tak teraz wygląda Włodzimierz Szaranowicz. Legenda pokazała się publicznie. Takie zdjęcia to rzadkość

Żona Macieja Kota zdjęła koszulkę i ogłosiła to wszystkim. Wystarczyły jej trzy słowa, wyjątkowe chwile

Włodzimierz Szaranowicz przez kilkadziesiąt lat był uczestnikiem największych i najważniejszych imprez sportowych na świecie. Od 1976 związany był z Polskim Radiem, od 1977 z Telewizją Polską. W swojej karierze dziennikarza sportowego był dziewiętnaście razy akredytowany na letnie i zimowe igrzyska olimpijskie. Pod tym względem nie ma sobie równych. Zdecydowana część fanów kojarzy go przede wszystkim z komentowania skoków narciarskich.

Tak teraz wygląda Włodzimierz Szaranowicz. Pojawiło się zdjęcie

W 2019 roku Szaranowicz zdecydował się odejść na emeryturę. Gdy legenda dziennikarstwa żegnała się z telewidzami wyznała, że cierpi na nieuleczalną chorobę. Pierwotnie nie było jasne, o jakie schorzenie chodzi, ale w rozmowie z portalem WP SportoweFakty Szaranowicz wyznał, że cierpi na Parkinsona. 74-latek od czasu odejścia na emeryturę rzadko pokazuje się publicznie.

Włodzimierz Szaranowicz o walce z okrutną chorobą: Pierwszy raz mam intruza w swoim życiu

Zmieniło się to niedawno. Sebastian Staszewski, nowy zastępca dyrektora TVP Sport, opublikował na Twitterze zdjęcie z legendą dziennikarstwa. - Jak się uczyć, to tylko od najlepszych - napisał Staszewski. W komentarzach pod wpisem pojawiło się wiele pozytywnych wpisów dotyczących Włodzimierza Szaranowicza i internauci byli zachwyceni, że znów mogli go zobaczyć.

